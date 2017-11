Col de Fourche: une randonneuse fait une chute de 50m

Une femme a fait une chute d’une cinquantaine de mètres hier en fin de matinée dans le col de la Fourche, entre Mafate et Salazie. La quinquagénaire avait eu trois côtés et une vertèbre cassées. A l’arrivée des secours, elle se plaignait de douleurs thoraciques et dorsales et avait eu du mal à respirer.

A cause des conditions météorologiques dans le secteur, les secouristes ont eu du mal à venir à son aide. L’équipe du PGHM a dû la placer sous oxygènes sur place et faire appel à un médecin pour l’examiner, en attendant entre autres que les nuages se dispersaient.

Après trois heures d’intervention, l’hélicoptère du PGHM a finalement pu l’hélitreuiller et l’évacuer d’urgence vers l’hôpital de Saint-Pierre.