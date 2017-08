Une collision frontale entre une voiture et un minibus s’est produite ce dimanche matin aux alentours de 2h00, à Manapany.

Un conducteur âgé d’une trentaine d’années a perdu la vie. Deux personnes sont grièvement blessées et six le sont plus légèrement.

Il s’agit de la 30e personne à perdre de la vie sur nos routes.