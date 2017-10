Contrats aidés: Thierry Robert et Michel Dennemont interpellent la Ministre des Outre-mer

Face à la baisse des contrats aidés, et au coup de rabot du gouvernement, de nombreux élus se positionnent. Cet après midi, le maire de Saint Joseph tient une conférence de presse, et dans le même temps, le sénateur Michel Dennemont, et le député Thierry Robert co-signent un courrier adressé à la Ministre des outremers.

« Vous avez annoncé il y a quelques jours qu’en Guadeloupe, « les contrats aidés sont maintenus au niveau prescrit en 2016 jusqu’à la mise en place d’un dispositif plus satisfaisant pour l’emploi durable des personnes concernées ».

C’est aussi la décision prise pour La Martinique. Nous partageons l’analyse et nous saluons cette décision pleine de bon sens. Nous demandons que ce soit aussi cette logique qui s’applique pour La Réunion.

Nous comprenons que l’imperfection du dispositif actuel exige son évolution pour mieux répondre aux besoins de nos concitoyens. Toutefois et dans l’attente de sa définition notamment lors des Assises des Outre-mer et de sa mise en place, il nous paraît particulièrement risqué d’appliquer des modifications brutales au dispositif en cours. C’est pourquoi Madame la Ministre, il nous paraît nécessaire de maintenir pour l’heure, à un niveau égal à celui de 2016, le dispositif de contrats aidés pour La Réunion »