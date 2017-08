Contrôles routiers : 21 alcoolémies, 10 retraits de permis

Les gendarmes ont consacré 486 heures de services à des contrôles spécifiques de police route ciblant les conduites addictives, les excès de vitesse et les fautes de comportement à l’origine des accidents. Plus de 400 véhicules ont été contrôlés et 10 usagers se sont vus retirer leur permis de conduire sur le champ. Pourtant ce dimanche , 12 motards de l’EDSR étaient engagés pour la sécurisation de la première étape du Tour cycliste Antenne Réunion.

Parmi les 280 infractions dont 17 délits on distingue :

– 21 alcoolémies dont 11 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d’alcool dans le sang);

– 103 dépassements de la vitesses;

Tous inférieur à 40 km/h de dépassement, donc sans retrait de permis de conduire.

– 05 conduites sans permis de conduire;

– 17 usages de téléphone au volant;

– 17 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants;

– 3 non ports du casque;

– 11 autres infractions génératrices d’accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc…);

– 103 autres infractions diverses (équipements, règles administratives, bruit, émission de fumées, etc).



Au cours des deux nuits du WE, l’intervention des gendarmes a été engagée sur 14 accidents de la circulation et deux comportements dangereux d’usagers de la route signalés au CORG. Une victime est décédée dans une collision frontale à PETITE ILE et un second accident corporel s’est produit au TAMPON au cours de la même nuit de samedi à dimanche. Si l’alcool serait, selon les premiers éléments de l’enquête, hors de cause dans le sinistre ayant coûté la vie à un homme de 37 ans, ce facteur qui représente un véritable fléau sur nos routes, est décelé dans la collision frontale survenue TAMPON ainsi que dans 7 des autres interventions nocturnes du WE.