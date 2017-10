Corée du Nord-200 personnes auraient été tuées dans l’effondrement un site d’essais nucléaires.

Au moins 200 personnes auraient été tuées en Corée du Nord après l’effondrement d’un puits d’esprit sur un site d’essais nucléaires.

Le UK Telegraph rapporte qu’un tunnel a été creusé par près de 100 travailleurs sur le site d’essais de Punggye-ri, qui s’est effondré au début du mois.

Un deuxième effondrement aurait eu lieu lorsque 100 travailleurs supplémentaires auraient été envoyés pour porter secours aux blessés.

On ne sait pas encore exactement quand l’effondrement s’est produit, mais on pense qu’il s’est écoulé un certain temps après que la Corée du Nord a effectué son sixième essai nucléaire sur le site.

Le test, qui a reçu une condamnation internationale, a déclenché un puissant tremblement de magnitude 6,3.

La bombe aurait une puissance allant de 50 à 120 kilotonnes, ce qui la rendrait au moins trois fois plus puissante que la bombe qui détruisit Hiroshima à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

À l’époque, un scientifique chinois a dit qu’il était possible que la montagne du site d’expérimentation de Punggye-ri puisse s’effondrer sur elle-même.