oyé oyé !

l’association JAMBOS PEI vous donne des cours de kizomba à Saint-André Ravine Creuse, alors pour préparer vos fetes de fin d’années afin de donner une touche de modernité et surtout sensualité, venez apprendre, partager et vous amusez avec nous ,

votre 1er cours d’essai est gratuit alors venez tester et kizer!

bonne humeur garantie!

Prix en euro 20 Ville 97440 Saint André Numéro de téléphone 0692404613

