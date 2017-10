Crapa: pour des solutions durables respectueuses du statut de l’animal

Dans un communiqué concernant l’errance animale, le Collectif réunionnais d’assistance et de protection des animaux (CRAPA) se demande si l’abattage est une « solution miracle » ou enfumage »? Avec les trois nouvelles attaques de meutes de chiens sur des troupeaux enregistrés durant le week-end, et la résurgence d’un spectre d’abattage massif prôné par quelques-uns, cette association s’interroge pourquoi la Réunion ne s’inspire-t-elle pas des solutions durables et respectueuses du statut de l’animal qui existent dans de nombreux endroits de la planète?

« Partout, les démarches reposent sur le triptyque de base : stérilisation massive pour voir décroître la population errante ; campagnes d’information sur la responsabilité des propriétaires et de sensibilisation à la nécessité de faire stériliser son animal de compagnie, éducation dès l’école. En un mot, effort des pouvoirs publics car les seules associations ne peuvent endiguer le phénomène. Car il s’agit bien d’un réel problème dont les associations mesurent pleinement toutes les conséquences pour les uns et les autres et, qui, contrairement à ce que certains peuvent croire, les inquiètent tout autant pour leur impact sur l’humain, l’activité, l’image de La Réunion.« , lance le collectif.

« Partout, des initiatives fleurissent pour régler harmonieusement » un problème que La Réunion n’est donc pas seule à vivre. On pourrait encore citer le mécénat de certaines entreprises en GUADELOUPE, les chiens errants « auxiliaires de police » en THAILANDE, la BELGIQUE, ISRAEL, … Notre île n’est donc pas un cas isolé. En de nombreux endroits, villes et pays sont confrontés à cette problématique. Beaucoup ont compris que faire ou laisser mourir n’était pas le facteur réussite. Et si La Réunion était bientôt citée elle-aussi parmi ces exemples remarquables, en lieu et place d’une image désastreuse liée à l’abattage prôné ? »