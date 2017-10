Cyclea transforme des déchets en bateau de pirate

Un grand bateau pas comme les autres avait mouillé au débarcadère, sur le front de mer de Saint-Paul, ce matin. Sa particularité? Il a été construit avec des matériaux de récupération, récupérés justement dans les déchetteries: carton, PVC, cordes, bambous…

L’idée est de la société Cyclea qui veut démontrer que tout n’est pas à jeter et qu’on peut tout recycler. Mais on peut également s’amuser avec. Parce que pour rendre plus authentique ce projet, la société a décidé de rejouer la scène du débarquement du célèbre pirate « La buse ». Ce pirate pendu à Saint-Paul en 1730 pour ses crimes de piraterie.

Le bateau de « La Buse » ne s’arrêtera pas là, selon la société Cyclea. Il va faire le tour de l’Ouest et est particulièrement attendu au musée de Stella Matutina, à Saint-Leu, demain. Tout cela dans un esprit écolo.