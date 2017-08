De faux billets de 50€ circulent

Attention de faux billets de 50 euros seraient en circulation indiquent les gendarmes de la Réunion. Les billets seraient écoulés en ce moment, dans les magasins, par des personnes peu scrupuleuses. On les reconnaîtrait, entre autres, par la présence de caractères chinois sur les billets. Et pour éviter que cela ne se voit trop, selon les gendarmes, les arnaqueurs plieraient les billets, les froissent et s’arrangent pour arriver au moment ou il y a beaucoup de clients.

Composez immédiatement le 17 si vous vous faites remettre un billet de 50 euros comme celui là. Une enquête est en cours !