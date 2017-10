Nous apprenons ce soir le décès d’Yves Barau, ancien maire de Ste Marie (1967 à 1983) , ancien conseiller général, et ancien président du RPR. Décès survenu à son domicile aux environs de 16 heures. Il avait eu 89 ans en avril dernier L’homme politique a marqué l’histoire de la Réunion en prenant la présidence de la Région de 1978 à 1983, lorsque c’était encore un établissement public régional. En 1963, il s’était opposé à la candidature de Michel Debré aux législatives, avant finalement de le rejoindre. Les deux hommes se sont par la suite réconciliés. Yves Barau aura été un départementaliste déterminé. En 1982, aux côtés des frères Virapoullé, de Pierre Lagourgue et d’autres leaders de la droite, il a défilé dans les rues de Saint-Denis contre l’Assemblée unique.

Agriculteur de profession, gros propriétaire foncier (plus de 200 hectares de terre), Yves Barau a occupé de nombreuses fonctions politiques : maire, mais aussi conseiller régional et conseiller général. Il a longtemps milité au sein du RPR et s’affichait comme l’ennemi juré des communistes qu’il qualifiait volontiers « d’indépendantistes ». En 1983, il a été battu à la mairie de Sainte-Marie par Axel Kichenin (décédé en août dernier) qui avait pris la tête d’u!ne coalition PCR-PS.

Outre la politique, Yves Barau (fils de Charles Armand Barau et de Marthe Payen) avait également d’autres cordes à son arc. C’est lui qui, en 1953, avait fondé le Club hippique de La Réunion. Il était un cavalier hors-pair. Homme de caractère et n’ayant pas sa langue dans sa poche, il défrayait la chronique par son langage cru qui ne laissait guère indifférent.

Yves Barau était père de trois enfants. La veillée mortuaire a lieu ce soir au Funérarium de Bois-Rouge à Sainte-Marie et les obsèques se dérouleront demain, dimanche, en l’église de la même commune. A sa famille et à tous ses proches, Free Dom présente ses sincères condoléances.