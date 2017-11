Découvrez la russe Natalia Kuznetsova dans cette vidéo impressionnante

Natalia Kuznetsova retourne à la compétition avec un nouveau corps. il faut savoir que Natalia s’est mise au bodybuilding à l’âge de 14 ans.

Elle a également établi le record du monde pour le développé couché (170 kg) et le deadlift (240 kg) et possède un corps qui enverrait de nombreux «utilisateurs de salle gym».

Maintenant, la bodybuildeuse de 26 ans a décidé qu’elle ne pouvait pas rester à l’écart du sport et est de retour dans l’arène, retournant à Moscou, la capitale russe, pour concourir plus musclé que jamais.

L’athlète dit que, outre la dynamophilie, elle travaillera aussi comme entraîneure pour aider les autres à réaliser leur potentiel.

Elle a dit: «Les gens me reconnaissent définitivement, un corps athlétique peut être vu sous les vêtements, beaucoup de gens me reconnaissent et demandent à prendre une photo avec eux, beaucoup de gens connaissent même mon nom.

Elle travaillera comme coach pour aider les autres.

L’athlète impressionnante a révélé comment elle est entrée dans la musculation dès l’âge de 14 ans, quand elle pesait moins de 40 kg.

Elle dit qu’elle pèse maintenant 90 kg et est impatient de revenir à soulever des poids lourds dans le gymnase.

Natalia s’entraîne actuellement plusieurs heures par jour et s’en tient à un régime rigoureux, ajoutant de la poudre de protéine à sa nourriture plutôt qu’à des épices ou à des sauces.

Elle documente ses progrès étonnants sur son compte Instagram où ses selfies impressionnants lui ont valu plus de 194 000 followers.

La sportive admet qu’elle a fait l’objet de critiques et de commentaires haineux sur ses photos mais elle dit qu’elle les ignore maintenant.