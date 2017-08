Découvrez les chiffres de l’insécurité routière à La Réunion

La sécurité routière est un enjeu qui concerne chacun d’entre nous. Depuis plusieurs années, beaucoup a été fait pour diminuer le nombre de personnes tuées et blessées sur nos routes. Cependant, nous recensons encore trop d’accidents graves, voire mortels.

En rappel, le Gouvernement a fixé comme objectif de réduire la mortalité routière à moins de 2000 personnes tuées sur les routes à l’horizon 2020.

A La Réunion, après le passage exceptionnel pour la première fois sous le seuil des 40 tués en 2013, le nombre de personnes décédées sur la route marque un palier autour de 50 par an entre 2014 et 2016.

Au 7 août 2017, la mortalité routière enregistre une hausse dans notre département, soit 33 tués (+22 % par rapport à la même période de 2016). En revanche, le nombre de blessés graves continue de baisser (-36 %) et le nombre d’accidents corporels reste stable (valeurs au 31 juillet 2017).

➔ Les comportements dangereux restent la principale cause de mortalité sur nos routes (vitesse, alcool, stupéfiants, circulation irrégulière des piétons sur la chaussée). Depuis le début de l’année, l’augmentation de la mortalité concerne principalement les cyclomoteurs. Ces derniers sont 3 fois plus nombreux que l’année précédente. La catégorie des piétons et celle des usagers en VL est elle aussi en augmentation (+3 décès pour chacune). L’âge des victimes se situe majoritairement entre 25 et 44 ans (50 %) et entre 18 à 24 ans (18 %).

➔ L’alcool concerne la moitié des tués sur la route et la vitesse près du quart d’entre eux. Une constante doit être relevée, il s’agit du nombre particulièrement important de piétons en situation irrégulière sur la chaussée.

Piéton Vélo Cyclom. Moto VL Total

7 août 2017 11 1 6 5 10 33

7 août 2016 8 2 2 8 7 27

Tués par catégorie d’usagers :

Accidents corporels et taux d’alcool :

Le risque d’accident augmente très vite en fonction de la consommation d’alcool :

de 0,2 g/l à 0,5 g/l, le risque d’accident corporel grave est multiplié par 1,5

de 0,5 g/l à 1 g/l, le risque d’accident corporel grave est multiplié par 4,35

de 1 g/l à 1,5 g/l, le risque d’accident corporel grave est multiplié par 13,8

En 2016, l’alcoolisation des conducteurs ou piétons a été observée dans 89 accidents corporels, soit 16 % des accidents. Le bilan humain s’élève à 25 décès (50%), 118 blessés dont 68 blessés graves. Face à ce constat, les comportements irresponsables continueront à être réprimés avec la plus grande fermeté :

En 2015

• 95 306 contrôles alcoolémie dont 4 981 positifs ;

• 5 123 infractions vitesse relevées manuellement ;

• 65 030 infractions vitesse contrôle sanction automatisé ;

• 1 711 suspensions de permis de conduire dont 97 suite à un excès de vitesse, 1 601 suite à une alcoolémie positive et 13 suite à un dépistage de stupéfiants ;

• 611 non-respects au feu rouge ;

• 425 franchissements de ligne continue ;

• 1 651 non-respect de stop.

En 2016

• 102 164 contrôles alcoolémie dont 4 649 positifs ;

• 4 476 infractions vitesse relevées manuellement ;

• 88 823 infractions vitesse contrôle sanction automatisé;

• 1 529 suspensions de permis de conduire dont 61 suite à un excès de vitesse, 1 446

suite à une alcoolémie positive et 22 suite à un dépistage de stupéfiants ;

• 625 non-respects au feu rouge ;

• 422 franchissements de ligne continue ;

• 1 469 non-respect de stop.

En 2017, outre les contrôles alcool/vitesse sur l’ensemble du territoire, les contrôles « anti-pousse » et les contrôles spécifiques « cyclomoteurs » perdurent et sont amplifiés.Les comportements irresponsables se manifestent également par les refus d’obtempérer oules délits de fuite. 179 refus d’obtempérer ont été constatés par la Gendarmerie en 2016(-35% par rapport à 2015, 278 en 2015).

➔ Pour lutter plus efficacement contre les comportements irresponsables, le barème des suspensions administratives a été relevé en début d’année 2016.

➔ Les forces de l’ordre restent fortement mobilisées et les contrôles routiers sont

accentués.