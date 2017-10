Ce sont deux actrices de talent : Anne-Gaelle Lebon & Muriel Payet-Herbaut joueront ensemble ce samedi leur spectacle « Les Bonnes ». Cette tragédie moderne écrite en 1947 par Jean Genet est revisitée par Muriel Payet-Herbaut qui signe la mise en scène. Et pendant 1H10, vous êtes invités à visiter les tréfonds et l’intime de deux soeurs, Claire et Solange, deux « pouilleuses » au service de Madame, une bourgeoise maniérée. Ici, les personnages se confondent, s’entrechoquent, ils se désirent autant qu’ils se détestent, jusqu’à l’irréparable… Anne-Gaelle et Muriel proposent une version inédite, se détachant complètement du « cahier de mise en scène », elles ont souhaité nous faire découvrir ou redécouvrir LES BONNES à travers leurs sensibilité d’artiste, de mère, de soeur. Un jeu pur, brut, où l’émotion est à fleur de peau….

Deux dates pour cette fin d’année :

Le 14 octobre au 211 à Saint Leu (20H-23h), réservations au 06 92 34 81 85

Le 2 décembre à Lucet Langenier à Saint Pierre.

Et histoire de vous donner envie, quelques extraits vidéos de la performance des deux jeunes femmes : ICI Extrait des « Bonnes »