Défense des pêcheurs réunionnais : David Lorion et Nathalie Bassire interpellent le Premier Ministre

Voici le communiqué :

« Face à l’urgence de la situation, et après un premier courrier de David Lorion du 13 juillet resté sans réponse, les deux députés David Lorion et Nathalie Bassire ont souhaité interpeller une nouvelle fois le Premier Ministre et la Ministre de l’outremer sur une juste répartition des quotas de légine qui doivent être annoncés très prochainement.

La demande de RPA, Réunion Pêche Australe, qui intègre 80 petits pêcheurs réunionnais avait obtenu lors de la dernière campagne un quota de 100 tonnes. Les deux députés souhaitent que ce même quota lui soit réattribué cette année afin de permettre un meilleur ancrage territorial et un accès à la ressource à tous.

L’emploi local de cet armateur est au cœur des préoccupations des deux députés.

Vous trouverez ci-joint le courrier adressé au Premier Ministre.

Les deux députés demandent au Gouvernement de prendre sa responsabilité dans la décision d’attribution de ces quotas ».