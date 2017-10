Défilé du Dipavali: pas d’alcool, des routes fermées…

La vente, le transport et la consommation de boissons alcoolisées sont interdits de 14h jusqu’à la fin de la manifestation du défilé du Dipavali ce samedi 28 octobre. La déclaration est de la commune de Saint-André. Cette disposition a été prise en raison de l’état d’urgence et du plan vigipirate, dans le but de limiter les accidents de la route, explique la commune.

Cette décision concerne notamment les établissements à débit de boissons ou commerces installés sur le trajet du défilé du Dipavali au centre ville, dans un rayon de 250m de la manifestation.

Ce communiqué de la commune indique également que les boissons non alcoolisés seront transportées uniquement sous forme de gobelet en plastique ou en carton et en bouteille en plastique.

La commune lance également que la vente dans le domaine public sur l’itinéraire de la manifestation est également interdite sauf autorisation du service Domaine public de la mairie de Saint-André. L’utilisation de bouteilles de gaz et l’utilisation de barbecue sont également interdites sauf autorisation de l’autorité investie du pouvoir de police.

D’autres dispositions

L’organisation du Dipavali en centre ville le samedi 28 octobre 2017 nécessite pour des raisons de sécurité du public, la fermeture complète des voies de circulation du centre ville et l’interdiction de stationnement des véhicules de toutes catégories.

A partir de 13h00 jusqu’à la fin de la manifestation vers 23h30, la circulation sera interdite sur les voies :

Avenue Ile de France partie comprise entre la rue Joseph Bédier et l’Avenue de la République

Avenue de la République

Rue de la Communauté partie comprise entre l’avenue de la République et la rue Victoria et Maingard

Rue de la Communauté partie comprise entre la rue des Camélias et l’avenue de la République (sauf riverains)

Rue Cazales dans le sens avenue Ile de France vers la rue du cimetière

Rue du Père Répond partie comprise entre l’avenue de la République et la rue du cimetière

Avenue de Bourbon partie comprise entre la rue Payet et l’avenue de la République

Rue de l’église (sauf pour les riverains sans accès sur l’avenue de Bourbon)

Rue des Arts

Rue du Lycée partie comprise entre l’avenue de la République et l’avenue Charles de Gaulle

Rue des camélias partie comprise entre la rue de la Communauté et l’avenue de la République

Rue Mélodium partie comprise entre l’avenue de la République et la rue Victor Hugo

Rue Mélodium Bis

Place du 2 décembre parking avant et arrière de la Mairie

Voie reliant l’avenue Ile de France et l’arrière de la Mairie

La rue reliant l’avenue Ile de France et l’arrière de la Mairie

La rue Mélodium sera ouverte à la circulation (uniquement pour les riverains, pour les organisateurs pour accéder à la Mairie, pour les véhicules de secours)

Rue des anciens Combattants dont une partie jouxtant le poste de la police municipale sera réservée à la fourrière automobile.

Nous rappelons aux automobilistes que des parkings sont à leur disposition :

le parking Station VITO la centrale chemin Lagourgue

le parking de la salle des fêtes

le parking du magasin Weldom

le parking Lacaussade

Le parking du TCSP proximité du collège Sainte-Geneviève.

Mise en fourrière :

Le stationnement des véhicules de toutes catégories sera interdit sur le parcours du défilé. Les véhicules en stationnement et en infraction par rapport l’arrêté N°576/2017 pourront être enlevés et placés en fourrière à partir de 16h00.

Nous informons les automobilistes que s’ils ne retrouvent plus leurs voitures pour des raisons de stationnement gênant, ils doivent se rapprocher de la fourrière situé derrière la Mairie à proximité de la police Municipale pour venir récupérer leur véhicule.