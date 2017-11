Des requins affamés attaquent un sous-marin[VIDÉO]

Alors qu’ils tournaient des images à 700 mètres de profondeur, l’équipe du documentaire Blue Planet II de la BBC a fait la rencontre d’un groupe de requins, qui s’en sont pris à leur sous-marin.

La journée était consacrée à filmer des images d’une carcasse de baleine au fond de la mer, afin de savoir ce qui se produit. Plusieurs requins étaient en train de profiter d’un bon festin lorsque le sous-marin est arrivé. Ils ont pris le submersible pour un rival et l’ont alors attaqué et poussé à plusieurs reprises. Les animaux ont ensuite compris qu’il ne s’agissait pas d’un poisson venant casser la croûte, et ont cessé leurs tentatives d’intimidation.

Résultat : deux minutes de vidéo impressionnantes et quelques frayeurs pour l’équipe.