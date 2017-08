Des travailleurs chinois forcés de boire de l’eau des toilettes comme punition(VIDÉO)

Une vidéo montrant des salariés chinois buvants l’eau des toilettes circule actuellement sur les réseaux sociaux. Selon la presse locale, ils auraient été punis pour ne pas avoir atteint les objectifs fixés par leur employeur. D’autres vidéos montrant des employés se faire humilier par leurs patrons en Chine ont émergé ces dernières années, mais ces pratiques restent rares, estiment les spécialistes de ce pays. Dans cette vidéo récente, on voit un homme récupérer l’eau des toilettes avec un gobelet, avant de la boire. Puis on voit deux autres femmes faire la même chose. Selon la presse locale, ces personnes travailleraient pour un studio de photo à Guang’an, une ville située dans la province du Sichuan, et auraient été punies pour leurs performances médiocres. L’une des femmes aurait raconté avoir eu la diarrhée par la suite. La vidéo a d’abord été partagée dans un groupe WeChat – une application mobile de messagerie – réservé aux employés, avant d’être diffusée sur Internet. Un manager de l’entreprise a affirmé que la vidéo n’avait pas été tournée dans leurs locaux, mais qu’elle avait été diffusée sur WeChat pour « motiver » les employés à mieux travailler. La police a arrêté l’auteur de la vidéo et ouvert une enquête.