Dipavali à Saint-Leu: plusieurs centaines de personnes au rendez-vous

Plusieurs centaines de personnes ont assisté à la fête de la lumière, samedi au quartier de Piton Saint-Leu. Chars de fleurs, costumes traditionnels , senteurs, chants et danses, ont ponctué cette soirée qui s’est terminée en apothéose par une explosion de lumière et de couleurs lors du feu d’artifice final. Le maire Bruno Domen, ainsi que le député Thierry Robert et les élus ont célébré avec les Saint-leusiens ce Dipavali 2017.