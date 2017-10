Perdue jeune chatte femelle depuis le 18 octobre.

Elle est blanche, avec des taches grises et beiges, de longs poils, type angora avec yeux bleus.

Elle est très joueuse et affectueuse et elle manque terriblement aux enfants.

Nous sommes situés dans le secteur du Ruisseau, aux Avirons.

Ville 97425 Les Avirons Numéro de téléphone 0693949916

