Don de sang: le stock est au plus bas

Une alerte stocks de sang a été donnée ce matin par le directeur de l’Etablissement français du Sang à La Réunion . « Le stock est au plus bas », a-t-il lancé . Les nombreuses interventions chirurgicales de la semaine dernière et durant le week-end, à cause entre autres des accidents domestiques et accidents de circulation en étaient en cause. Mais à cela s’ajoute également la baisse de la fréquentation des collectes depuis le début de l’épidémie de grippe.

Pour pallier à cette baisse de stock de sangs, le directeur de l’EFS a annoncé la tenue des collectes mobile ce jour à la mairie de la Possession et à l’église de la Chatoire, au Tampon jusqu’à 12h30. L’EFS invite également les donneurs à donner leur sang sur les sites fixes: EFS Saint-Denis, CHU F.Guyon, du lundi au vendredi, et EFS Saint-Pierre, 58 rue Suffren du lundi au vendredi.

Dans un communiqué l’EFS rappelle que chaque année 10 000 patients sont soignés grâce au don de sang, et qu’en 2016, 26289 dons ont été enregistrés.