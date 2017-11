Donald Trump arrive ce mardi en Corée du Sud à 195 km de Kim Jong-Un

Après avoir surnommé Kim Jong-Un «Rocket Man», Donald Trump a déclaré hier sur Fox News qu’il serait «ouvert» à une rencontre avec le leader nord-coréen Kim Jong-Un, tout en jugeant cependant qu’il était «bien trop tôt» pour le faire.

« Je me prépare à partir pour la Corée du Sud et des réunions avec le président Moon, un homme de valeur », a déclaré mardi matin M. Trump sur son compte Twitter « On va régler tout ça. »

Le président américain effectuera sa première visite officielle en Corée du Sud après des mois de dégradation du climat sur la péninsule.

En cause l’intensification des programmes militaires de Pyongyang, qui a réalisé en septembre son sixième essai nucléaire, le plus puissant à ce jour et testé plusieurs missiles potentiellement susceptibles d’atteindre le territoire américain.

La surenchère verbale et des échanges d’insultes entre le président américain et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un ont également contribué à la montée des tensions.