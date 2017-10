Dons de gamètes: les donneurs et donneuses manquent à la Réunion

Les dons d’ovocytes et de spermatozoïdes existent à La Réunion. Ils ont permis la naissance de 10 ans enfants, a communiqué l’Agence de la biomédecine. Ces dix enfants ont en effet vu le jour grâce à 6 donneuses et 3 donneurs.

Ce communiqué indique que chaque année, près de 3 500 nouveaux couples souffrant d’une infertilité médicale s’inscrivent pour bénéficier d’un don de gamètes.

A cause du nombre important de la demande, les donneurs et donneuses manquent, parce que le public ne connaît pas encore suffisamment l’existence du don de gamètes et ses modalités. Ainsi, une nouvelle campagne nationale d’information et de recrutement aura lieu entre le 2 et 26 novembre prochain.