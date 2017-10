Dopage : des actions de prévention à l’occasion du Grand raid

La direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) et l’Antenne Médicale de Prévention du Dopage de La Réunion lancent pour la première fois en partenariat avec l’association du Grand Raid une action de prévention dopage à destination des traileurs.

L’objectif est de sensibiliser les sportifs aux dangers de la consommation médicamenteuse et des substances dopantes. Deux actions de prévention sont organisées :

• un stand d’information et de prévention « comment optimiser sa préparation physique ou ses efforts pendant la compétition ? ». Des professionnels de santé sport répondront aux questions des sportifs et du grand public au stand installé au stade de la redoute à l’arrivée de la course. Des jeux et quizz permettront également à chacun de tester ses connaissances sur les risques du dopage.

• un stand de dépistage préventif de substances dopantes « face au dopage, le meilleur contrôle c’est vous ». Cette action de prévention est également menée auprès des traileurs qui pourront, après leur course, faire un test de dépistage préventif de substances dopantes.

Cette action, menée sous l’égide de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), est ouverte à tous les participants du Grand-Raid. Toutes les informations sont disponibles sur le stand de prévention dopage.

Stand de prévention dopage : stade la Redoute 20, 21 et 22 octobre

Vendredi : 13h00-17h00 / Samedi : 11h00-20h00 / Dimanche : 11h00-14h00.

Enfin, parallèlement à ces actions de prévention, des contrôles antidopage seront mis en oeuvre sur toutes les courses du Grand raid par le conseiller de lutte antidopage de la DJSCS, sous l’égide de l’AFLD.