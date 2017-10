DYNA 150 d4d qui benne, année 2009, 142000 km

contrôle technique ok, intérieur et extérieur propre, bien entretenu.

6 roues neuves, disques et plaquettes neufs

Aucun frais à prévoir

Pas sérieux s’abstenir

Prix en euro 16500 Ville 97400 Saint Denis Numéro de téléphone 0692135313

