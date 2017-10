Emouvant ! Daniella découvre sa maison construite par des bénévoles

« C’est un grand jour » martèlent sans arrêt les proches de Daniella, cette maman de 5 enfants, dont Free Dom avait dénoncé l’état de la maison il y a plusieurs mois dans les hauts de St Gilles. Après des mois de combat portés par Aurélien Centon de l’association Petit Coeur, une maison flambant neuve s’élève sur le petit terrain familial. Daniella va occuper une maison entièrement construite par des bénévoles avec des matériaux qui ont été offerts par de généreux donateurs.

Aurélien Centon est très fier de voir cette maison finalisée après tant de mois d’efforts et de combat administratif. Juste avant que la maison ne soit dévoilée à Daniella, il se confiait en direct vidéo à Free Dom :

Aujourd’hui à 10H, Daniella a découvert sa maison terminée, et a pleuré devant nos caméras … de bonheur !

Suivez pas à pas la découverte des pièces EN CLIQUANT ICI

Actuellement, la famille est en train de préparer le cochon pour en faire des andouilles pour midi, avec un cari feu de bois…

Des cris d’enfants résonnent, et ce soir, Daniella et ses marmailles découvriront le bonheur de se doucher à l’eau chaude, sans cafards, ni rats. Le mobiliser a été offert par de généreux donateurs et est arrivé un peu avant midi.