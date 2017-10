En Marche à La Réunion ? C’est le « bordel » !

Question toute bête : qui est le référent départemental (ou la référente départementale) de La République En Marche (La REM) à La Réunion. Ça peut a priori paraître effectivement très bête comme interrogation, et pourtant ! On serait même presque tenté de vous dire que celui ou celle qui trouvera la bonne réponse gagnera un séjour pour deux à Maurice ou ailleurs. La réponse, vous allez vous en rendre compte au fil de la lecture de cet article, est beaucoup moins évidente que vous le croyez tant il y règne, localement, au sein de ce parti, une véritable cacophonie pour ne pas dire un véritable « bordel » si on reprend un mot remis à la mode par notre cher Président Macron. Enquête rapide…

Pas un seul jour qui passe sans que l’on entende à la radio ou à la télé ou que l’on voit dans la presse écrite que monsieur ou madame X s’approprie ou s’arroge le titre ronflant de « référent départemental » du mouvement présidentiel dans notre département.

C’est le cas de Brigitte Hoarau, l’avocate de Saint-Pierre et conseillère municipale de l’opposition à la Petite-Ile. Pas plus tard que jeudi dernier, la candidate vaincue (96 voix) aux dernières sénatoriales a tenu une conférence de presse dans un restaurant de Saint-Paul, entourée de ses « soutiens », pour annoncer qu’elle allait constituer des groupes de LaRem au sein des conseils municipaux (Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Denis…) avec la farouche volonté de « structurer » localement le Parti d’Emmanuel Macron dans l’île. Depuis quelques semaines déjà, Mme Hoarau, qui avait eu l’occasion de rencontrer à Paris le Premier ministre Edouard Philippe, se positionne comme étant l’interlocutrice privilégiée de LaRem. Elle s’était même présentée aux élections sénatoriales avec cette étiquette, sans doute avec la bénédiction de Paris.

Hier, sur Antenne Réunion, c’était au tour de Carine Garcia de se présenter officiellement comme la « référente départementale » de La République d’En Marche à La Réunion pour commenter la prestation du Président Macron, la veille sur TF1.

Alors qui de Brigitte Hoarau, de Carine Garcia, de Thierry Robert, de Michel Dennemont, d’Anaïs Patel, de Lépoldine Settama-Vidon (toutes deux candidates malheureuses aux législatives dans la 4ème et 5ème circonscription) ou encore de Karine Nabenesa (conseillère régionale qui a lancé le groupe La Réunion En Marche) peut se prévaloir réellement du titre de « référent départemental » de La République En Marche dans notre île ?

La réponse risque de vous surprendre. En tout cas, elle nous a surpris. Figurez-vous qu’il n’y en a pas. Personne ne peut pour l’instant s’arroger un tel statut. Explications.

L’enquête a été on ne peut plus facile. Il suffit d’aller sur Google, de taper « La République En Marche ». Là vous arrivez sur la page de La Rem. Vous cherchez le numéro officiel du Parti (01 86 95 02 86). Vous composez le numéro. Vous tombez directement sur le standard. Une (petite) voix déjà enregistrée vous accueille et vous laisse en attente avec une musique assez agressive (de grands coups de gratte, guitare). Au bout de quelques minutes, la standardiste ou la secrétaire (la vraie) vous répond.

Notre question : « pourriez-vous s’il vous plaît Madame me donner le nom du référent départemental de La République En Marche à La Réunion ? »

Petit moment d’hésitation. « Il faut appeler le service Presse. Je vous donne le numéro. Vous avez de quoi noté ? C’est le 01 86 95 84 23 ».

Nous nous empressons alors de composer le numéro du service Presse. Ça ne répond pas. Dans la foulée, nous envoyons un mail à l’adresse « [email protected] ». On nous rappelle deux heures plus tard. Une voix mi-douce, mi-roque, mais charmante quand même, au bout du fil.

Même question : « pourriez-vous me dire s’il vous plaît madame qui est le référent départemental de La République En Marche à La Réunion ? ».

Réponse : « vous l’aurez fin octobre. Officiellement, pour l’instant, il n’y en a pas »

Question : « comment ça ? Mais il y a pourtant des personnes qui revendiquent ce titre à La Réunion !».

Réponse : « sans doute, mais moi je vous réponds qu’officiellement, personne ne peut s’approprier ce titre pour la bonne raison que ce référent ou cette référente départemental (e) sera nommé (e) d’ici à la fin du mois d’octobre voire début novembre au terme d’une procédure que le Parti a mise en place ».

« Il n’y a pas, pour l’instant, de référent départemental de LaREM à La Réunion »

Question : « vous pourriez m’en dire un peu plus s’il vous plaît ? »

Réponse : « comme nous l’avons annoncé vendredi dernier, il y aura 110 référents pour les départements de métropole, il y en aura également pour les territoires ultramarins et pour les Français de l’étranger. La procédure est en marche (sans jeu de mots). Nous avons demandé aux personnes qui le souhaitent de se faire connaître auprès des comités locaux de leur département respectif. Les noms nous sont ensuite remontés via ces comités locaux. Et c’est une direction collégiale du mouvement politique à Paris qui se chargera d’étudier chaque candidature avant de nommer le référent (ou la référente) départemental (e). Et cette personne qui sera nommée sera par la suite chargée d’organiser le mouvement dans son département respectif en nommant un porte-parole, des animateurs afin de faire vivre le mouvement ».

Question : « vous n’avez donc aucun interlocuteur ou aucune interlocutrice pour l’instant reconnu (e) à La Réunion ? ».

Réponse : « si. Nous avons un coordinateur qui s’appelle Jacky et on passe aussi par des élus ».

Question : « il s’appelle Jacky comment ? ».

Réponse : (la dame au téléphone semble chercher dans ses petits papiers sur son bureau…). « euuuhhh, attendez, je vous dis ça… Euhh Jacky, Jacky… euhh, je n’ai plus son nom là… »

Question : « Ce n’est pas grave madame ! Sinon, vous passez par quels élus ? »

Réponse : « Il y a Monsieur Thierry Robert ou Monsieur Dennemont … Mais si vous voulez de plus amples renseignements, appelez le bureau politique du mouvement à Paris ». Ce qui sera fait dans les minutes qui suivent. On avait le choix entre Auxence Moulin, Arnaud Leroy ou Laëtitia Redonet , qui s’occupent des territoires ultramarins.

Nous optons pour Laëtitia Redonet que nous avons eu l’occasion de rencontrer à La Réunion pendant la campagne électorale des législatives en juin dernier. Elle faisait office d’attachée parlementaire de Monique Orphé, investie « En Marche » pour cette élection. Laëtitia Redonet est aujourd’hui conseillère politique Outremers à La République En Marche, au siège, à Paris. Même question : « pourriez me dire s’il vous plaît qui est le (ou la) référent (e) de La République En Marche ? »

Réponse : « Il n’y a pas pour l’instant de référent départemental. C’est Michel Dennemont, le sénateur, qui assure le relais politique ».

Question : « Ce n’est pas Carine Garcia ? »

Réponse : « Non ».

Question : « Ce n’est pas non plus Brigitte Hoarau ? »

Réponse : « Je sais qu’elle constitue des groupes au sein des conseils municipaux… C’est bien qu’il y a pleins de gens qui veulent représenter le Parti d’Emmanuel Macron, nous ne pouvons que nous en féliciter, mais Mme Brigitte Hoarau est allée un peu vite… Non, Mme Hoarau n’est pas la référente départementale du mouvement La République En Marche à La Réunion… Elle le sera peut-être, tout comme Carine Garcia, personne ne peut encore le dire,mais pour le moment, il n’y a pas de référent départemental. Il faudra attendre fin octobre-début novembre, c’est-à-dire la fin des nominations par Paris. »

Question : « les personnes qui souhaitent se positionner pour ce poste peuvent-elles encore s’inscrire ? »

Réponse : « non, c’est déjà bouclé »

Question : « combien de personnes ont postulé à La Réunion ? »

Réponse : « au moins quatre ? »

Question : « on peut connaître les noms ? »

Réponse : « Non »…

Vous l’aurez compris chers lecteurs, chers Freedonautes, en dépit de toutes les déclarations que vous pouvez entendre ici ou là, personne ne peut donc, pour le moment, s’arroger le titre de « référent départemental de La République En Marche dans notre île. Vivement cette nomination car il est vrai que pour l’instant c’est un peu le « bordel » (ou la cacophonie, comme vous voulez) au sein du mouvement présidentiel dans notre île ! Entre toutes celles et tous ceux qui prétendent aussi bien à droite, à gauche qu’au centre représenter laREM à La Réunion – quand ça les arrange – le citoyen de base ne sait plus à saint se vouer.

Y.M.

([email protected])