Enfermés dans du plastique, et jetés à la poubelle

Le gardien d’un immeuble est sous le choc. Ce matin, lorsqu’il arrive dans le local poubelle de la résidence, il retrouve des chatons, tout juste nés, enfermés dans un sac plastique ! « Ils étaient dans la poubelle grise. Il y en a quatre qui sont morts, j’ai réussi à en sauver deux. Ils étaient dans un sachet, bien attaché« , nous dit-il.

Et d’ajouter : « J’essaie de leur donner du lait, je ne sais pas s’ils peuvent être sauvés. Mon cœur me fait mal ce matin, on ne fait pas des choses comme ça« .

PHOTO D’ILLUSTRATION