Ericka Bareigts : « Les personnes handicapées méritent mieux que la précarité »

Tribune de la députée réunionnaise Ericka Bareigts

Le Projet de Loi de Finances 2018 prévoit un recul significatif des droits des personnes en situation de handicap.

Tout d’abord, si l’Allocation Adultes Handicapés est effectivement augmentée de 90 euros, elle ne parviendra au montant de 900 euros qu’en 2020, soit dans trois ans. Ce décalage dans le temps est plus que regrettable : la revalorisation de l’AAH aurait dû survenir dès le 1 er janvier 2018.

Avec la révision des critères de prise en compte de l’allocation pour les couples décidée par le gouvernement, 230 000 allocataires de l’AAH ne connaîtront pas de hausse de leur pouvoir d’achat.

En effet, à cause de l’abaissement du coefficient multiplicateur à 1,8 au lieu de 2 pour les couples comptant au moins un allocataire AAH, ces derniers ne bénéficieront tout simplement pas de la revalorisation de l’AAH. C’est un jeu à sommes nulles pour le gouvernement mais 230 000 espoirs douchés dans notre pays.

Le gouvernement fusionne par ailleurs les deux compléments de l’AAH (la majoration pour la vie autonome et le complément de ressources). Il les fusionne toutefois à la baisse puisque c’est le montant de la majoration pour la vie autonome, de 104,77 euros par mois, qui a été retenu et non celui du complément de ressources qui atteignait 179,31 euros. 65 000 de nos concitoyens vont perdre 75 euros par mois.

Pour les 250 000 personnes qui sont pensionnés d’invalidité mais en emploi, la prime d’activité est tout simplement supprimée : ils perdront par conséquent 158 euros par mois. Pour les pensionnés d’invalidité ne pouvant pas travailler et les aidants percevant le dédommagement PCH, la hausse de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) de 1,7 point dès le 1er janvier 2018 viendra amoindrir significativement leurs revenus. Enfin, d’autres mesures comme la hausse du forfait hospitalier (qui viendra augmenter le reste à charge pour les patients) ou la baisse des allocations logement impacteront lourdement le pouvoir d’achat des personnes en situation de handicap en 2018.

Ces économies budgétaires faites sur le dos des personnes en situation de handicap sont particulièrement graves : j’appelle le gouvernement à revenir sur ces différentes décisions.

« Comme quasiment 17 000 citoyens, j’ai signé la pétition lancée par 11 associations défendant les droits des personnes en situation de handicap (AFM-Téléthon, AIDES, APF, CFPSAA, FFAIMC, FNATH, GIHP, Santé Mentale France, UNAFAM, UNAPEI, UNIOPSS). J’invite chacune et chacun à signer cette pétition pour éviter l’aggravation de la précarité des personne en situation de handicap », conclue Ericka Bareigts.