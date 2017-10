Errance animale: Thierry Robert interpelle le Préfet

Dans un communiqué publié hier, le député de la 7ème circonscription, Thierry Robert a interpellé le préfet par rapport à l’errance animale à La Réunion. Avec 300 000 nombre de bêtes errantes, la situation « ne cesse de s’empirer et les risques qu’elle fait porter à la population augmente« , a-t-il lancé.

L’augmentation du nombre d’attaques d’élevages, l’une des conséquences du nombre important des chiens errants, fragilise une partie du tissu agricole et économie. Ces attaques entraînent aussi des pertes colossales chez les éleveurs, rappelle l’élu.

Mais cette situation a également suscité des « tensions » ces derniers temps, à cause notamment des « responsabilités partagées » et des « initiatives prises ici et là« , sources « d’oppositions virulentes selon l’opinion de chacun et sans pour autant régler concrètement les problèmes« .

Thierry Robert estime que par rapport à cette situation, « il est nécessaire de réunion en urgence, sous l’égide de l’Etat, une table ronde avec l’ensemble des acteurs de déterminer un plan de lutte globale contre l’errance animale« .