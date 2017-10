Errance animale : un comité d’accueil dimanche pour Murielle !

L’organisation de la Diagonale des Sans Voix est dans les starting blocks, tout comme Murielle, qui a pris le départ de la Diagonale des Fous, avec pour la seconde année consécutive l’objectif de mettre en lumière la problématique de l’errance animale à La Réunion.

164.6 km d’abnégation au nom des 300 000 animaux errants…

Autour de la coureuse, un magnifique élan de solidarité s’est constitué au fil des mois.

Aujourd’hui, ce n’est pas moins d’une centaine de coureurs qui ont accepté de s’unir à la cause des chiens et chats réunionnais, en portant le logo de la Diagonale des Sans Voix sur les différentes courses qui prendront le départ en décalé. Toutes verront la présence d’au moins un coureur aux couleurs de l’action initiée par Murielle et soutenue par des associations de défense de la cause animale : la Mascareigne, le Trail de Bourbon, la Diagonale et le Zembrocal.

Des dizaines de bénévoles se sont également organisés pour soutenir Murielle durant son périple et profiter de l’occasion pour sensibiliser les spectateurs aux différents points de ravitaillement. Et ce, de jour comme de nuit !

Un accueil festif et positif lui sera également réservé à son arrivée au stade de La Redoute, qui est estimée à partir de 9h le dimanche 22/10. Tous ceux qui souhaitent la féliciter sont donc les bienvenus pour célébrer la performance de la championne au grand cœur.

Rappelons que l’objectif de cette course, au-delà de la mise en lumière des Sans Voix, est de sensibiliser la population aux différentes mesures défendues par le CRAPA, association organisatrice de l’évènement et les associations membres de l’Alliance ou l’Arche de Freyja, soutiens de cette action.

Sensibiliser mais aussi récolter des fonds pour mener les futures actions de sensibilisation qui seront menées par le CRAPA, notamment dans les écoles.

Une cagnotte a été mise en ligne à cet effet :

https://www.leetchi.com/c/diagonale-des-sans-voix