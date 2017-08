FAZOI : la gouvernance change en octobre

Un nouveau commandant supérieur prendra la tête des FAZSOI en octobre 2017.

Par décret du 2 août 2017, le général de brigade Eric Vidaud a été nommé commandant supérieur (COMSUP) des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien et commandant de la base de défense de La Réunion-Mayotte. Il prendra officiellement ses fonctions le 2 octobre 2017, succédant ainsi au général de brigade Franck Reignier. Le général Vidaud a commandé le 1er régiment de parachutistes d’infanterie de Marine (1er RPIMa),

régiment des forces spéciales de l’armée de Terre basé à Bayonne. Il est actuellement affecté au cabinet du ministre des armées.

A la tête des FAZSOI depuis le 30 septembre 2014, le général de brigade Franck Reignier quittera l’institution après 41 ans de service. Une cérémonie d’adieu aux armes sera organisée à l’occasion de son départ.

Les FAZSOI garantissent la protection du territoire national et animent la coopération régionale depuis La Réunion et Mayotte. Elles constituent le point d’appui principal dans la zone océan Indien pour lutter contre les menaces régionales, telle que la piraterie ou l’immigration illégale,

assurer la surveillance des zones économiques exclusives associées à l’ensemble des îles de la zone de responsabilité et conserver une capacité régionale d’intervention rapide.