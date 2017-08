Festival d’échecs à l’Etang Salé

Du 7 au 10 août 2017 , un grand festival d’échecs se déroulera dans l’espace du Blue Bayou ( route forestière de l’Étang Salé). La présence des meilleurs joueurs de l’île, dont plusieurs champions et vice-champions de la Réunion est annoncée.

« Nous recevons des joueurs de tous âges et des 4 coins de l’île, de Guyanne, d’Alsace, des Hauts de France et d’Auvergne Rhone Alpes, précisent les organisateurs, qui indiquent que pour démocratiser encore plus les échecs, des initiations gratuites sont proposées le 7 et le 10 août.

« Le clou sera une soirée Chess ‘N’ Jazz le Mercredi 9 août. »

L’événement est visible sur facebook : https://www.facebook.com/search/top/?q=challenge%20du%20cees

« Ce tournoi aura cette fois ci une dimension régionale mais nous préparons l’an prochain unOpen Océan Indien de niveau national et international et nous souhaitions vous associer à la couverture de nos tournois en vous permettant durant ces 4 jours de venir à notre rencontre, et de photographier ou interviewer les joueurs et les experts et pédagogues présents. » concluent les organisateurs.

AU PROGRAMME