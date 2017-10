Fierté d’André Thien Ah Koon : 300 000 visiteurs aux Florilèges

Avec 300 000 visiteurs comme l’année dernière, Florilèges reste la 1e fête populaire et phare de la Reunion. Les familles viennent faire des bonnes affaires pendant 10 jours, acheter des fleurs pour refleurir leur jardin et s’ambiancer devant des spectacles uniques sur la belle et grande scène de la SIDR des 400.

Florilèges reste aussi l’événement qui soutient la production locale. Les visiteurs ont été émerveillés, les roses dévalisées et les visiteurs sont repartis les bras chargés de fleurs et de plantes. Toute la Réunion est venue chercher la Rose Bourbon et le Parc de Cambiaire a été embelli par les plantes suspendues, les thèmes de cette 34e édition. Les horticulteurs sont satisfaits de l’action que nous avons menée et nous voulons continuer à les soutenir. Notre mission de soutenir la filière horticole locale reste primordiale.

Florilèges reste un événement culturel exceptionnel qui valorise les artistes venus de toute part, locaux et extérieurs. Les jeunes sont en masse pour les concerts de Kalash. Plus de 20000 personnes se sont uniquement déplacées à ses concerts.

Malgré les contraintes qu’impose le plan vigipirate, tous les dispositifs de sécurité ont été respectés et nous devons nous satisfaire qu’aucun incident n’ait eu lieu. Nous avons même mis en place le site de la SIDR sous vidéosurveillance.

Enfin nous devons tirer des enseignements sur la tarification qui peut freiner certaines familles. Nous avons donc voté au Conseil Municipal de ce samedi 21 octobre, la tarification de Miel Vert à 2€ jour et soir et 10€ pour les têtes d’affiche.

Le Maire du Tampon André Thien Ah Koon et le Conseil Municipal remercient toutes les personnes qui ont travaillé à rendre cette fête belle et sécurisée pendant 10 jours : les administrations de l’Etat, les services communaux, les sponsors, les partenaires et grandes sociétés voisines et remercient enfin son public et ses visiteurs.