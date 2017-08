Finances du CHU : Huguette Bello obtient des avancées

Huguette Bello s’était saisie du dossier, et s’est montrée hier plutôt satisfaite de l’arbitrage ministériel obtenu. Pour la député, c’est un accord très favorable obtenu, en réponse au courrier que notre Collectif a adressé à la Ministre de la Santé. « Agnès BUZYN, le Ministère vient de nous informer que le CHU de La Réunion bénéficiera de deux sortes d’aides :

– d’une part un soutien exceptionnel destiné à favoriser le retour à l’équilibre de l’Établissement,

– d’autre part le versement, chaque année, d’une aide pérenne destinée à compenser les surcoûts supportés par le CHU.

La première, dégressive, sera versée dès cette année et jusqu’en 2020.

La seconde, d’un montant de 6,5 millions par an, sera versée à compter de 2018.

L’échéancier ci-dessous permet d’avoir une vision précise du montant et de la nature de ces aides.

Ainsi, sur la période 2017-2021, le CHU de La Réunion percevra une aide totale d’un montant de 56,5 millions d’euros (32,5 pérennes + 24 exceptionnelles). Grâce au versement de ces aides, les suppressions de postes, un temps envisagées et provisoirement gelées, pourront être purement et simplement abandonnées.