Flore et Halle lancé aujourd’hui : entrée gratuite !

Pour cette 22ème édition, Flore et Halle fait un très beau cadeau à ses visiteurs : la gratuité pour tous ! Une bonne occasion pour venir encore plus nombreux et acheter la petite plante de son choix avec l’économie réalisée !

10 000 m2 d’exposition

180 stands (20 stands supplémentaires) dont 80 dédiés à l’horticulture et 30 dédiés à la thématique KazTendance

1 000 m2 de coin gourmand avec des nouveautés culinaires (fish truck, smoothies naturels, jus de fruits originaux)

1 bassin rénové avec des carpes koïs japonaises

30 000 visiteurs attendus

Sur place cette année, cinq univers dédiés aux fleurs seront représentés :

Horticulture, Décoration et Art Floral,

Kaz Tendance,

Artisanat, bien-être et jardinage,

Food Court et gastronomie

Animations

Crédits photo : Nicolas Anthony