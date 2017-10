Florilèges : 45 kg de viande avariée détruits

Hier mardi 17 octobre, un vaste contrôle coordonné a été réalisé au Tampon sur le site des Florilèges.

Les gendarmes engagés sur cette opération ont été renforcés par plusieurs agents de la Douane, de la DAAF (direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt), de la DIEECTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et de l’URSSAF (union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales).

Au total, 32 personnes ont participé à ce contrôle avec un objectif commun : garantir la protection et la sécurité des personnes et permettre ainsi aux nombreux visiteurs de profiter des festivités dans les meilleures conditions.

45 kg de viande avariée ont été détruits dans 3 établissements, conduisant même à la fermeture administrative de l’un d’eux. Dans le même temps, plusieurs procédures de travail illégal ont été initiées.