Forum économique Chine-Reunion

Voici le communiqué :

Le mardi 8 août 2017, de 9h à 18h au MOCA (Montgaillard Saint Denis) aura lieu le Forum Économique Chine-Réunion : La Réunion, une place à trouver sur les Nouvelles Routes de la Soie. Organisé dans le cadre de Guan di 2017 et des 100 ans de l’ACCR (Association des commerçants, chefs d’entreprise et cadres chinois de La Réunion), avec le soutien du Consulat général de la République Populaire de Chine à Saint- Denis de La Réunion et la Région Réunion, en présence de nombreux invités de Chine et de France.

Le concept des « Nouvelles Routes de la Soie », devenu opérationnel en 2013 sous la présidence de M. XI Jingping, marque pour la Chine une volonté de développement économique tourné vers le monde.Un levier reconnu de développement en faveur de toutes les régions s’inscrivant sur ces Nouvelles Routes de la Soie. Générateur de partenariats économiques et socle d’investissements importants faisant le lien entre la Chine et de nombreux pays d’Asie, d’Europe et d’Afrique.

Comment pouvons-nous intégrer La Réunion et l’Océan Indien à cette volonté de développement économique d’une Chine résolument tournée vers le monde ? Comment pouvons-nous participer, à notre échelle, à ce levier économique majeur, susceptible d’impulser un développement nouveau et inédit ?

Au confluent de la Chine, l’Europe et l’Afrique, La Réunion possède les atouts nécessaires pour participer à ces Nouvelles Routes de la Soie. En unissant nos énergies, nous pouvons ensemble faire de notre île un jalon sur ce chemin de développement unique au XXIème siècle.

Au MOCA, le mardi 8 août 2017, tous les ingrédients nécessaires pour détourner la Ceinture et Route de la Soie sous nos latitudes, et développer les Iles de l’océan Indien, Madagascar, l’Afrique Australe seront rassemblés :

•Mme GAO Yuan Yuan, Ministre-conseiller économique et commercial près l’Ambassade de Chine en France

•M. SUN Xueqing, Directeur général du Département des affaires d’Asie et d’Afrique de l’APCAE (Association du Peuple Chinois pour l’Amitié avec l’Étranger)

•M. WANG Hongyi, Directeur de l’Institut des Études de l’Asie et de l’Ouest de l’Afrique, Chef de groupe des études pour « One Road, One Belt »

•M. YAN Jufen, Secrétaire général du Chinese Council for Promotion of International Trade

• M. YANG Luyu, Représentant permanent de la province du Jiangsu en France pour le développement des relations économiques

•M. Amédée DARGA, Directeur de Stratonsult, Africa Business Development Service

•M. Rémi MATHIEU, Professeur et sinologue Université Paris 7 –Diderot

•Une délégation de la Chambre de Commerce de Chine en France

La Réunion se mondialise, importe tout autant qu’elle exporte ses savoir-faire, ses talents, ses hommes, ses produits et services. Il est essentiel que La Réunion élargisse sa vision de la coopération internationale en tant que France, Europe de l’Océan Indien, à de nouveaux horizons.