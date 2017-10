Grand Raid J-2 : 3 nouveaux sentiers ouverts au volcan

L’édition 2017 du Grand Raid est marquée par le retour des coureurs sur le massif du piton de la Fournaise, élément identitaire fort et symbole de l’ile ; en effet cette année, les coureurs du Zembrocal trail retrouveront les pentes du volcan.

Depuis 2013, cette course, véritable vitrine du patrimoine naturel, ne traverse

plus la zone du volcan.

C’est pourquoi en 2014, le Département a initié puis validé en commission permanente la création de 3 nouveaux itinéraires (3 Sources, la Prise et Bérénice) permettant de relier le volcan depuis la commune de Saint Joseph.

Les milieux traversés par ces trois nouveaux sentiers – d’une longueur totale de 6 km avec un dénivelé de 1450 m – sont aussi grandioses qu’ils sont fragiles et escarpés. Les travaux, très encadrés par les instances de préservation des milieux naturels, le Parc National notamment, ont duré 15 mois et ont représenté un cout total de 290 000 € pour la collectivité (financement FEADER de 75 %).

La performance technique et environnementale des équipes de l’ONF est à souligner ; dans un environnement très escarpé, elles ont réussi grâce à leur savoir faire à sécuriser ces itinéraires sans impacter les milieux naturels.

En permettant de relier les villages de la Plaine des Grègues et de Grand galet, par le franchissement de la rivière des remparts et la rivière Langevin, la création de cet itinéraire s’inscrit aussi plus largement dans une logique territoriale de développement éco touristique de la région Sud, par la pratique des sports de nature.

Autre lieu, autre sentier qui a bénéficié de travaux, celui de la descente finale entre le Colorado et La Redoute avec la construction de marches dans des parties glissantes avec élagage du sentier envahi par la liane papillon pour un montant de 15 000 €.

5 millions d’euros sont affectés chaque année par le Conseil départemental pour l’aménagement et la réfection des sentiers. Grâce à l’entretien engagé régulièrement, la course du Grand Raid peut se dérouler dans des conditions optimales de sécurité et de propreté.

Près de 70% des sentiers empruntés par le Grand Raid 2017 (soit près de 120 km) et la quasi totalité de ceux empruntés par le Trail de Bourbon, la Mascareigne et le Zembrocal trail se trouvent sur les espaces naturels départementaux (domaine départemento domanial, forêt départementale de Sans souci, Chemin des Anglais,…)

La volonté du Département, propriétaire des forêts publiques réunionnaises et celle de son gestionnaire l’ONF, est d’offrir aux randonneurs des sentiers de qualité dans un environnement exceptionnel classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Pleine réussite aux raideuses et raideurs pour la 25ème édition de l’aventure humaine, Grand raid !

Les principaux travaux d’investissement sur les sentiers utilisés par les 4 courses, depuis l’édition 2016 du Grand Raid : Mafate (près de 510 000 € de travaux) avec :

· Sentier Marla-Trois Roches

· Sentier Grand Place – Roche Ancrée

· Sentier Roche Ancrée – Roche Plate

· St Joseph – Sentier des Trois Sources

· Passerelle du sentier des Trois Sources

· Sentier de La Prise

· Sentier Bérénice