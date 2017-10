Grand Raid : la remise des dossards c’est aujourd’hui !

La remise des dossards des 4 courses aura lieu le mercredi 18 octobre 2017, sur le site des jardins de la Mairie de Saint Pierre et plus précisément, à la fois en contrebas du jardin et dans le jardin, lequel est réservé aux partenaires.

Durant cette journée d’avant courses, il sera procédé à une remise des dossards par course, établie comme suit :

07H30-12H00 : Diagonale des fous

13H00-16H00 : Trail de Bourbon

16H00-19H00 : Mascareignes

08H – 16H : Zembrocal Trail

Il est demandé à chacun des compétiteurs de respecter les tranches horaires retenues. Tout le monde y gagnera.

Il est à noter qu’afin de permettre aux bénévoles de bénéficier d’un temps de repos nécessaire, mais aussi afin de préparer au mieux le passage d’une remise de dossards à l’autre, une pause sera faite entre 12H00 et 13H00.

La remise des dossards se fera uniquement contre présentation de votre convocation et de votre pièce d’identité si celle-ci n’est pas votre espace coureur.

Votre présence est indispensable car un bracelet de reconnaissance individuelle sera fixé à votre poignet.

Toutefois, les coureurs du 2e et du 3e relais au Zembrocal Trail recevront leur dossard, puce et bracelet au poste de relais.

Afin de faciliter les démarches administratives, il est demandé de bien vouloir préparer ces documents avant de vous présenter à la table de remise des dossards. Enfin, vous devez obligatoirement télécharger sur votre compte coureur une copie de votre document d’identité.

Chaque concurrent recevra une casquette, un T. shirt (+un débardeur pour la DIAGONALE des FOUS.) pour la course et des sacs assistance (3 pour la Diagonale des Fous, 2 pour le Trail de Bourbon et 1 pour la Mascareignes). Après ces formalités obligatoires, vous passerez, si vous le souhaitez, devant les stands des partenaires qui vous remettront des cadeaux sympas.

S’agissant du stationnement, la Mairie de Saint Pierre vous informe que différents parkings seront à votre disposition. A ce propos, nous porterons à votre connaissance les plans de ces parkings ultérieurement.

Enfin, pour les personnes qui pour des obligations professionnelles ne peuvent se libérer aux heures prévues par l’organisation, une remise des dossards à titre exceptionnel pourra être envisagée de 17h à 19h, et cela pour l’ensemble des courses.