Grand Raid : Les Fous sont lâchés !

Le départ du Grand Raid, a été officiellement lancé sur le site de la Ravine-Blanche à Saint-Pierre ce jeudi à 22h.

Ils sont plus de 2600 à se lancer à l’assaut du Grand Raid. 164 km avec plus de 9 700 m de dénivelé positif.

Parmi les favoris : Julien Chorier (deux fois vainqueur de la Diagonale des Fous, en 2009 et 2011), Antoine Guillon (grand vainqueur de la Diagonale des Fous en 2015) chez les hommes et Andrea Huser, tenante du titre, et Émilie Lecomte chez les femmes.

Du côté des Réunionnais, la reine Marcelle Puy détient le record de victoires avec 5 titres. L’an dernier, elle a dû abandonner. Freddy Thévenin (2 fois 2e lors de la Diagonale des Fous, en 2013 et en 2014) et Jean-Pierre Grondin (champion du trail de Bourbon) sont vivement à surveiller.

François D’Haene, vainqueur de trois des quatre dernières éditions 2013, 2014, 2016 ne sera pas présent.