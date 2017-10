Grand raid : Murielle va courir pour sensibiliser sur l’errance animale

Le 19 Octobre prochain, marquera le départ de la « Diagonale des fous », course de montagne de réputation internationale qui traverse l’île de La Réunion de part en part. Pour la seconde fois, aux côtés des professionnels et d’anonymes, une bénévole soucieuse de l’errance animale sur l’île s’élancera à l’assaut des 9529 mètres de dénivelé positif cumulé… Elle courra ainsi pour sensibiliser le maximum de personnes à ce qui est une réelle problématique.

La « Diagonale des Sans Voix », tel est le nom de l’action de Murielle sur le Grand Raid. Une forme d’événement dans l’Evénement prestigieux qu’est la mythique course de montagne de La Réunion.

Plus de 164 kilomètres à parcourir, dans un environnement majestueux mais impitoyable avec ses dénivelés vertigineux.

La 1ère édition de la « Diagonale des Sans Voix » a eu lieu en 2016, sous l’impulsion de deux particuliers bénévoles souhaitant profiter de la couverture médiatique et touristique de « La Diagonale des Fous », pour relayer la problématique de l’errance animale à La Réunion. Au-delà, fédérer aussi les associations concernées autour d’une action commune.

Par la mise en ligne d’une cagnotte ayant permis de récolter des fonds pour financer quelques sauvetages, cet objectif est alors atteint : environ 1300€ de dons ont été enregistrés puis distribués à 9 associations : un début prometteur, même modeste, pour une initiative personnelle.

Murielle de son côté a terminé en 59 heures et 36 minutes, classée 43ème dans sa catégorie, et 100ème au classement général féminin. Au total, 2435 coureurs étaient inscrits au Grand Raid dont 201 femmes.

Cette année, Murielle et les associations embarquées dans son projet visent un objectif encore plus ambitieux. Pour ce faire, une vraie logistique de communication et de sensibilisation à l’errance animale se met en place autour et pendant la course. Pendant ce temps, Murielle avalera les kilomètres pour les 4 pattes qui sont dans nos rues…

Autour de Murielle, ce ne sont pas moins de 12 coureurs qui ont accepté de s’unir pour une même cause, en portant le logo de la Diagonale des Sans Voix, sur les différentes courses qui prendront le départ en décalé. Des dizaines de bénévoles se sont également organisés pour soutenir Murielle durant son périple et profiter de l’occasion pour sensibiliser les spectateurs sur les différents points de ravitaillement. Un accueil festif et positif lui sera réservé à son arrivée au stade de La Redoute, qui est estimée à partir de 9h le dimanche 22/10. Tous ceux qui souhaiteraient la féliciter sont donc les bienvenus pour célébrer la délivrance de la championne au grand cœur !

Murielle, portrait d’une championne au grand cœur…

Une femme ordinaire et discrète, qui a grandi entourée d’animaux et a développé un fort attachement à leur égard. Une femme surtout qui ne veut pas s’afficher comme porte étendard d’une cause qui lui tient à cœur et qui préfère qu’on parle de cette dernière plutôt que d’elle. Voilà comment résumer Murielle, la championne des sans voix de l’Île de La Réunion.

Depuis une dizaine d’années, elle apporte sa contribution à la défense des nombreux chiens et chats laissés-pour-compte dans les rues de la ville où elle réside. Un engagement qui commence quand sa fille réclame un animal à la maison. A l’époque, Murielle n’en veut pas car trop souvent en déplacement et consciente de ne pas pouvoir consacrer le temps et les soins dont ce dernier aurait besoin. Du coup, pour ne pas priver sa fille de contact avec les animaux, très régulièrement, elles vont durant les week-ends promener des chiens du refuge de la SPA. De fil en aiguille, vient le jour où la SPA lui demande d’accueillir temporairement chez elle deux chiens « sans solution ». Murielle accepte et c’est ainsi qu’elle devient famille d’accueil temporaire.

Découvrir l’existence des associations de protection animale, la possibilité de pouvoir s’appuyer sur elles a donc rendu les sauvetages possibles pour Murielle. Elle commence alors à nourrir chiens et chats sur site, se faisant aider par des associations pour les soins et les médicaments. Les urgences devenant de plus en plus nombreuses, les sauvetages se succèdent, jusqu’à ce que Murielle y consacre une partie conséquente de son quotidien.

Sportive, Murielle l’a toujours été. Et à ce titre, avait déjà participé à plusieurs éditions du Grand Raid. C’est une rencontre autour d’un sauvetage qui a rendu possible la Diagonale des Sans Voix : Murielle compte tenu de son engagement personnel a accepté immédiatement de courir pour donner la parole aux « poilus » errants de La Réunion.

Ainsi naissait la première édition de ce qui apparaissait alors comme un pari fou et est devenu une action qu’ensemble, avec l’aide de nombreux bénévoles et d’associations, Murielle voudrait voir pérenniser. Pour mettre en lumière, l’espace d’une course, tous les oubliés qui peuplent l’île… Pas pour être, elle, dans la lumière.

Des associations aux côtés de Murielle

En participant à l’événement que constitue le Grand Raid, Murielle se veut porte-parole des « sans voix » de La Réunion mais aussi, d’associations œuvrant activement contre l’errance animale. Certaines d’entre elles ont en effet bien compris que c’est en combinant les solutions et en associant leurs forces qu’on pouvait espérer voir des avancées dans ce qui est un problème à la fois éthique, de salubrité et de sécurité publique.

L’île ne manque pas d’associations dédiées à la cause animale. En revanche, le nombre de refuges et donc de place fait cruellement défaut – 4 sites pour un territoire de 850 000 habitants – tout comme la synergie des différents acteurs n’est pas toujours au rendez-vous. C’est en partant du constat de manque d’action commune que certaines associations ont décidé d’unir leurs forces autour du projet proposé par Murielle. Et de le prolonger au-delà du temps d’une course de montagne.

Certaines sont spécialisées dans le sauvetage des chiens et chats errants. Leurs membres bénévoles, interviennent directement sur sites, de leur propre initiative ou après signalement, pour nourrir, soigner et recueillir, autant que possible. Et même si, face au nombre croissant d’animaux errants – 300 000 estimés -, leur action peut paraître dérisoire, c’est déjà un premier pas dans le sauvetage des « sans voix ». Car une fois recueillis, ces derniers sont alors placés en famille d’accueil temporaire, avant de rejoindre des adoptants, essentiellement en France Métropolitaine. Une logistique souvent lourde et coûteuse en croquettes, soins vétérinaires et frais de transport qui ne décourage pas pour autant les associations concernées.

D’autres se sont spécialisées dans l’information, la sensibilisation et l’action institutionnelle. C’est le cas du Collectif Réunionnais d’Assistance et de Protection Animale (CRAPA) dont le rôle essentiel est d’interpeller et de sensibiliser acteurs publics et citoyens, de rappeler le cadre réglementaire et de veiller à son application chaque fois que nécessaire, y compris par action en justice.

Ce dispositif maillé serait enfin incomplet sans la participation d’une association métropolitaine, l’Arche de Freyja, qui, outre des sauvetages à La Réunion se charge de trouver des familles adoptantes en métropole. Car la situation de l’île reste un facteur limitant pour l’adoption locale : un territoire non extensible pour une population croissante entraîne une densification urbaine avec construction d’appartements en lieu et place de villas et autres « kaz » … Ce qui, souvent, rend réticent à avoir un animal de compagnie. A cela s’ajoute des phénomènes partagés et bien connus de nombreux pays comme les abandons de chiens ou chats. Non stérilisés, en quelques années, le phénomène prend suffisamment d’ampleur pour voir des générations entières naitre dans la rue… Sans l’aide d’associations comme l’Arche de Freyja, l’action des bénévoles réunionnais serait encore plus compliquée pour ne pas dire vaine.

Ce sont ainsi estimés, 3000 chiens et chats qui, en 2016, se sont « envolés » vers d’autres cieux grâce au travail combiné des uns et des autres et au soutien de compagnies aériennes qui, sensibilisées, contribuent au sauvetage des « sans voix ». Une goutte dans l’océan pour certains mais un résultat prometteur puisqu’un véritable réseau partenarial avec la métropole est en cours de déploiement, augmentant ainsi les chances de voir plus d’animaux errants sortir de la rue.

Aujourd’hui, pour cette seconde « édition » de la « Diagonale des Sans Voix », les associations impliquées dès l’origine du projet fou de Murielle vont donc intensifier leur action sur le terrain de l’information, de la sensibilisation et de l’appel à la solidarité.

L’implication de Murielle dans une course éreintante comme le Grand Raid ne peut que les encourager dans plus de cohésion, de travail commun pour sauver, agir sur les consciences et parvenir à des résultats dans l’intérêt de tous. Avec pour récompense, la démultiplication de belles histoires et pour objectif, la diminution à terme drastique mais « heureuse » de l’errance animale réunionnaise.

Errance animale à La Réunion : un phénomène d’ampleur

De récentes attaques de personnes dans les villes du Port, de Saint- Leu et de La Saline tout comme celles de troupeaux dans les hauts de l’île, ont relancé débats et polémiques autour de la question de l’errance animale. Un phénomène qui, s’il n’est pas endémique, n’en est pas moins d’ampleur et multi factoriel.

2512 kms2, 850 000 habitants et… 300 000 chiens et chats des rues.

Voilà l’équation réunionnaise à laquelle, pouvoirs publics et associations du domaine doivent faire face. L’errance animale aujourd’hui pose un réel problème à la fois éthique – la loi a consacré le caractère vivant de l’animal avec tout ce que recouvre ce concept de droits pour les uns et de devoirs pour les autres -, sociétal et sanitaire.

Les réponses pour l’instant sont limitées et souvent dramatiques pour les animaux : en moyenne annuelle, plus de 10 000 finissent à la fourrière avec la mort par euthanasie pour 82% d’entre eux. Plus de 6000 cadavres sont ramassés sur les routes ou leurs abords par les services d’intercommunalités de l’île, certaines estimant que la réalité de mort par écrasement avoisine les 20 000 cas. Si on ajoute le millier annuel d’animaux volontairement abandonnés en fourrière, on ne peut que mesurer à l’aune du territoire, l’ampleur de la situation.

A l’origine de l’errance, on trouve des facteurs classiques et partagés de nombreuses sociétés, l’abandon étant le premier d’entre eux : entre comportements de consommation vis-à-vis de l’animal, engouement puis désintérêt à son égard ou autre lassitude, La Réunion n’échappe pas au phénomène connu aussi en Métropole et ailleurs. De même, la non stérilisation de l’animal de compagnie reste une cause de la démultiplication des chiens et chats errants, la perméabilité entre les populations étant plus qu’évidente.

Il faut aussi ajouter des origines plus spécifiques à l’île : socioculturelles – le rapport à l’animal, utile avant tout, pouvant conduire à plus d’abandons -, une propension aussi à laisser divaguer notamment les chiens, héritage d’un temps pas si lointain où cette

liberté ne posait pas de problème.

A cela s’ajoute une communication tardive par l’ensemble des acteurs concernés de près ou d’un peu plus loin par la problématique. Ce qui n’a pu qu’engendrer une méconnaissance par la population, d’un certain nombre de dispositifs.

La stérilisation notamment gratuite ou les obligations réglementaires des propriétaires, faute d’information et d’actions de sensibilisation de masse sont en effet souvent ignorées.

Les conséquences aujourd’hui sont bien réelles pour ne pas dire préoccupantes. A la catastrophe morale que constituent ces cohortes de chiens et chats faméliques, souvent malades ou parfois blessés, s’ajoutent des données bien plus pragmatiques pour la société réunionnaise : financières d’abord car le coût de fonctionnement des fourrières de l’île s’élève à plus de 5 millions d’euros annuel, impactant directement le contribuable. Rapporté au nombre d’euthanasies pratiquées et de cadavres ramassés, il en coûte ainsi 300€ par animal…. Aux collectivités locales et donc, à la population. Financières toujours si on prend en compte les nombreuses déclarations aux assurances de dégâts suite à des accidents de la route impliquant un animal errant ou divaguant. Auxquelles il convient aujourd’hui de rajouter les pertes d’exploitation d’éleveurs concernés par des attaques.

Sanitaires ensuite car la présence de chiens et chats affamés dans les rues se traduit par des éventrations de poubelles. Conjuguées à la chaleur et à la proximité de rongeurs vecteurs de maladies et susceptibles aussi d’interactions avec les animaux errants, le cocktail devient vite explosif. Sans compter les problèmes d’hygiène liés aux déjections, les nuisances olfactives, etc.

Ecologiques avec notamment les attaques d’espèces menacées d’extinction, comme le Pétrel de Barrau par des chats errants. Image enfin pour le tourisme, au vu de cet ensemble…

En quelques années, La Réunion est donc passée d’une situation presque vécue comme folklorique si on en croit les tee-shirts humoristiques d’une marque locale prisée des touristes, à un phénomène d’ampleur préoccupant.

Si aujourd’hui les attaques sur des humains restent à la marge, et ce en raison malgré tout de la proximité, encore existante, entre chiens, chats des rues et espèce humaine, combien de temps va tenir ce pacte implicite de non-agression ? A raison d’une ou deux portées annuelles pour une chienne, risquent d’arriver très vite, les générations totalement déconnectées pour ne pas dire sauvages. Et avec elles, la multiplication de dangers pour la société réunionnaise.

Lutte contre l’errance animale à La Réunion : où en est-on ?

A côté de l’intervention des différentes associations de l’île, voire de bénévoles particuliers, l’action coordonnée et institutionnelle peine à émerger mais se met en place.

Lutter contre l’errance animale constatée, c’est d’abord disposer de ressources en la matière. Or le résultat est maigre sur cette question : pour sortir les chiens et chats des rues, il faut d’abord des centres ou des dispositifs type familles d’accueil temporaire. Faute de moyens financiers pour les uns et de visibilité pour les autres, les chiffres restent modestes : 4 refuges sur l’île avec une capacité d’accueil totale de 123 chiens et 126 chats ; moins de 300 familles recensées comme habituées de l’accueil temporaire… Versus 300 000 chiens et chats errants estimés. Un effort d’information sur le dispositif « familles d’accueil temporaire » est en cours, ce dernier permettant d’assurer une alternative à la réponse institutionnelle du refuge. Car ces derniers peinent à survivre et sont souvent en termes de nombre de populations animales recueillies, bien au-delà de ce qui leur est octroyé comme places… Dans tous les cas de figure, néanmoins, il faut trouver des adoptants définitifs, ces dispositifs n’ayant qu’une vocation temporaire. C’est ce à quoi, la synergie mise en œuvre par certaines associations dont des relais en métropole, travaille.

Lutter contre l’errance animale c’est ensuite, éviter de voir cette population croître d’année en année. Pour ce faire, un plan éponyme a été mis en place en 2017, engageant l’Etat aux côtés des 5 intercommunalités de l’île, du Département et de la Région Réunion. Il prévoit une enveloppe pluriannuelle de 700 000€ de crédits de l’Etat dont 600 000€ destinés à la stérilisation. En agissant sur cet aspect de la lutte contre l’errance animale, l’Etat espère faire baisser le nombre de chiens et chats capturés par les fourrières et ainsi diminuer le nombre d’animaux euthanasiés.

Parallèlement, 100 000€ seront consacrés à des actions d’information grand public en vue de renforcer la sensibilisation de la population à l’obligation d’identification des animaux de compagnie et à la stérilisation.

Partie prenante du Plan de Lutte Contre l’Errance Animale, le Groupement d’Etude Vétérinaire sur l’Errance des Carnivores à La Réunion (GEVEC) illustre la volonté des professionnels d’être présents dans la gestion d’une situation préoccupante pour tous. Créée en 1998 par des Docteurs Vétérinaires, regroupant aujourd’hui plus de 80% des vétérinaires libéraux, cette association Loi 1901 concoure par la réalisation d’actes d’identification, de stérilisation et par des actions d’information, au travail de lutte contre l’errance animale. Il est force de propositions novatrices permettant d’aller dans le sens d’une plus grande responsabilisation des citoyens.

Lutter contre l’errance animale existante relève donc d’un subtil équilibre entre actions destinées à en diminuer le contingent actuel et celles en direction du futur. Sauver les « sans voix » des rues, les placer puis les faire adopter relève de la première catégorie. C’est

aujourd’hui la seule alternative à la fourrière et à l’inévitable euthanasie. Laquelle, au-delà du coût intrinsèque qu’elle représente, pour traditionnelle et définitive qu’elle soit, a ses propres limites. A commencer par l’impact de cette mesure extrême sur les personnels des fourrières. Des études sont alors à prévoir, notamment comparatives, sur le coût de la stérilisation massive à mettre en regard de celui des maintiens en fourrière puis euthanasie. Elles permettront sans doute de démontrer l’utilité pour aujourd’hui et pour demain de la stérilisation.

Néanmoins, au-delà de ce qui reste de seules réponses techniques au problème de l’errance animale sur le territoire de La Réunion, il y a aussi la nécessité de sensibiliser, informer et éduquer la population. C’est en tout cas la feuille de route que s’assigne chaque groupe d’acteurs : associations, acteurs publics, GEVEC notamment. Pour cela, un événement comme le grand raid 2017 et la participation de

Murielle constituent une vraie caisse de résonnance que vont utiliser ceux qui l’accompagnent. Objectif ? participer ainsi à la construction d’une solution de fond, respectueuse autant de l’humain que de l’animal concernés l’un et l’autre par le même problème et ses conséquences.