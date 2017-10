Grippe : 75 000 personnes ont consulté à la Réunion

L’épidémie de grippe saisonnière actuellement en cours à La Réunion est toujours de forte intensité. Après 6 semaines d’augmentation continue de l’activité des médecins généralistes pour des consultations pour syndromes grippaux, le pic épidémique semble avoir été atteint puisqu’une décroissance de l’activité semble s’amorcer depuis la semaine dernière.

Pour autant, l’activité reste soutenue en médecine de ville, mais également dans les services des urgences de l’hôpital.

Depuis le début de l’épidémie, le nombre de consultations en médecine générale pour grippe ou syndrome grippal a été estimé à plus de 75 700 et 621 passages aux urgences ont été enregistrés. 42 patients ont été hospitalisés en réanimation pour grippe, et 8 patients sont décédés indique l’ARS, l’agence régionale de la Santé.