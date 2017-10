Grosse dégradation du temps dans le sud ce matin

Météo France prévient : il y a actuellement passage d’un front froid et net renforcement du vent. Conséqsuence : nette dégradation du temps sur le sud sauvage. Rapidement, ce temps maussade gagne la côte Est et déborde par moments sur la région de saint Pierre.

L’intérieur de l’ile : Volcan, plaines et Cirques finissent également sous les nuages avant la fin de la matinée avec là aussi des averses passagères.

Seules les côtes allant de Saint Leu à Sainte Marie en passant par Saint Denis peuvent espérer passer la matinée au sec.

L’après-midi pas d’amélioration à attendre le gris domine et des averses pourront même déborder entre le Port et le chef lieu.Le vent se renforce nettement avec des rafales voisines de 70 à 80km/h sur les côtes Ouest, entre saint Pierre et la Pointe des Aigrettes ainsi que sur la cote Est.

La mer est forte à très forte au vent et au déferlement de la houle de sud ouest comprise entre 2.5 et 2m.