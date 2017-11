La nuit a été très agitée à Saint Denis, et au lendemain de cette nuit de « guérilla urbaine », le syndicat SGP Police FO laisse éclater sa colère.

Pour son représentant, Gilles Clain, « une fois de plus, des individus n’ont pas hésité à commettre des exactions dans le quartier du Chaudron, en cette veille de la Toussaint et soir de fête populaire. Munis de masques « d’Halloween », plusieurs groupes d’une vingtaines d’individus ont cassé des magasins, brisé des vitrines, brûlé des poubelles et s’en sont volontairement pris aux forces de l’ordre. Pendant des heures, nos collègues ont dû faire face à plusieurs fronts simultanément, recevant projectiles sur projectiles de différents endroits »

3 policiers ont été blessés et plusieurs véhicules dégradés durant la nuit.

Alors quand Gilles Clain entend certains se plaindre que la police ne vient pas , voici ce qu’il répond. « Tous les effectifs étaient hier soir mobilisés sur le terrain » :