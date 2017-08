Une jeune femme de 18 ans et un homme de 25 ans ont été percutés par une voiture, hier vers 13h50, au lotissement Les Palmiers (rue Percinette) à Soula 2. Si l’état de santé du jeune homme n’est pas inquiétant, la jeune femme souffre de plusieurs fractures. Elle devait être opérée, hier soir, au Centre hospitalier à Cayenne. La conductrice est l’ex-compagne du jeune homme. Selon les victimes, cette dernière aurait foncé volontairement sur eux avec son véhicule. L’acte volontaire n’a pas été confirmé par les gendarmes. Elle a toutefois été placée en garde à vue. Selon les témoignages, des différends avaient déjà éclaté par le passé entre le jeune couple et la conductrice. Le jeune homme de 25 ans l’aurait déjà frappée et la conductrice, en retour, aurait brisé les vitres de sa voiture. La nouvelle compagne du jeune homme portait, quant à elle, un couteau sur elle au moment des faits, hier.

