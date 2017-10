Halloween tourne mal à la Montagne

Vers 1H du matin, inspirés par les échaufourrées qui ont éclaté au Chaudron et à Beauséjour, des jeunes cagoulés se mis à attaquer des voitures avec des battes de baseball. Ils étaient une dizaine positionnés au rond point du Ruisseau Blanc, attendant les voitures pour les détériorer.

Ce couple nous a envoyé la photo de leur voiture. Ils ont été terrorisés et le disent : « Les jeunes étaient dans un état second, très agressif. Nous avons appelé le commissariat pour signaler ce qui nous est arrivé, ils nous ont précisé que les mêmes scènes avaient eu lieu au Chaudron quelques heures plus tôt »