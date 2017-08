« Halte Alzheimer », espace de prévention au Tampon

La Halte Alzheimer « Ateliers de prévention » est une structure rattachée au service

d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) du CCAS du Tampon. Des ateliers manuels sont mises en place : couture, dessin, peinture, stimulation de la mémoire,

danses, chants …qui vont permettre d’identifier les besoins en matière de prévention selon les thématiques : mobilité/prévention des chutes, nutrition, habitat et mémoire.

Elle concerne les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs ou qui craignent la

survenue de la maladie d’Alzheimer ou apparentées et de permettre aux aidants de renouer le lien social, de bénéficier de moments de répit ainsi que de soutien personnalisé adaptés à leurs besoins.

Le nouvel espace « Halte Alzheimer » se fixe pour finalités et objectifs pour la personne

âgée accompagnée de :

• Anticiper le phénomène du vieillissement attendu dans les 10 prochaines années tout

en freinant celui de la perte d’autonomie

• Préserver l’autonomie et ainsi la qualité de vie des personnes âgées de plus de 55

ans vivant à domicile.

La spécificité de la structure Halte Alzheimer – Ateliers de prévention, est l’accueil simultané de la personne âgée et de son aidant familial.

Les objectifs pour l’aidant familial sont :

➔ Offrir un espace d’écoute aux aidants

➔ Être à l’écoute des familles pour les orienter vers des structures adaptées en cas de

diagnostic non posé ou en attente de prise en charge adéquate

➔ Offrir des activités variées et de proximité aux personnes

➔ Faire vivre un lieu d’accueil convivial ou l’écoute et l’échange soient la priorité

➔ Un lieu où l’aidant vient se ressourcer, accompagné du proche parent âgé qui va être

pris en charge par une équipe de professionnels et des bénévoles pouvant assurer selon les besoins des séances d’activités manuelles, musicothérapie, art thérapie, des

activités stimulantes et épanouissantes.

Pour s’inscrire, s’adresser au CCAS

• Maison des Générations – n°66, rue du Tampon ou Espace « Halte Alzheimer » 32, rue Gorbatchev

• ou en téléphonant au 0262 33 12 13 ou 0800 585 585 – appel gratuit depuis un poste fixe.