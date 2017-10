Hausse de la CSG : « vers plus de justice sociale pour les aidants familiaux »

Voici le communiqué de la députée, Éricka Bareigt :

Depuis le début de l’examen du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 (PLFSS 2018), la députée du groupe Nouvelle Gauche Éricka Bareigts s’emploie à défendre le pouvoir d’achat de ceux qui vont être directement impactés par la hausse de la CSG et notamment les retraités, les personnes en situation de handicap et les aidants familiaux.

En discussion générale ce mardi 24 octobre, Mme BAREIGTS a rappelé au gouvernement les nombreux angles morts de ce PLFSS 2018. Au cours de la nuit du mercredi 25 octobre 2017, lors de l’examen de l’article 7 du PLFSS (relatif à la hausse de la CSG), Éricka Bareigts a souligné que les pensionnés d’invalidité et les aidants familiaux allaient subir une hausse de CSG sans aucune compensation. Il y a là une énorme injustice.

La députée a donc proposé un amendement pour exempter les aidants familiaux, bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), de la hausse de la CSG. Les aidants familiaux sont la cheville ouvrière de la solidarité familiale à domicile. Or, ceux-ci vont être pénalisés plus que les autres et avoir un taux de CSG supérieur à celui des autres salariés alors qu’ils travaillent sans compter leurs heures.

Le rapporteur général puis le Ministre de l’Action et des Comptes Publics, Gérald DARMANIN, ont reconnu l’intérêt de l’amendement de la députée : M. VERAN affirme que Mme BAREIGTS “a mis le doigt sur un sujet important, sur un sujet social”. M. DARMANIN a quant à lui promis “que cette erreur, en tout cas cette injustice serait corrigée car les aidants ont de faibles revenus” lors de l’examen en deuxième lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018. Suite à l’intervention d’Éricka Bareigts, le gouvernement accepte donc de modifier le PLFSS 2018 afin de prendre en compte la situation des aidants familiaux. Mme BAREIGTS en prend acte et fait savoir qu’elle demeurera vigilante.

Plus tard dans la discussion de fin de soirée, dans une ambiance électrique, la députée Éricka Bareigts est à nouveau intervenue à propos de la hausse de la CSG pour rappeler que le combat pour les retraités modestes, pour nos aînés, était un combat pour la dignité.