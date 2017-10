Hil Chaffre, artiste « je pars bientôt à Mada et je n’ai pas peur de la peste »

500 cas de peste dont 54 mortels : c’est le dernier bilan de l’épidémie de peste à Madagascar. Un cas a été recensé aux Seychelles qui a immédiatement pris des mesures de protection pour son territoire, considérant la menace de l’épidémie très sérieuse. Dans notre département, une réunion de coordination a été menée hier matin, pour autant, la Préfecture précise qu’il n’y a pour l’heure aucune restriction pour les voyages vers et en provenance de Madagascar.

Nous nous sommes rendus hier dans un aéroport quasi vide, et une agence Air Mad fermée. Nous avons rencontré un artiste très connu à la Réunion, Hil CHaffre, qui a ses habitudes dans la grande île. IL s’y rend prochainement et le dit ouvertement, la peste est quelque chose de connu à Madagascar, chaque année, à la même période, il y a des contaminations surtout à Tananarive. Et il ne faut pas tomber dans la psychose. Son entretien est signé Willy Fontaine :