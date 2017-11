Huit baptêmes dans l’eau de l’Ermitage

C’est dans le lagon de l’Ermitage ce dimanche que le pasteur Vincent Esterman a célébré plusieurs baptêmes d’adultes et ados – 8 au total.

Un moment spectaculaire empli d’émotion devant de nombreuses personnes venues assister à l’évènement. « Le baptême par immersion est un acte de foi qui suit la conversion à Jésus, et marque l’engagement fort d’un chrétien, libre de cette décision« , explique Chantal Villageon, assistante du pasteur.

« C’est une manifestation extérieure et publique, à la fois un dépouillement spirituel et un revêtement spirituel de la personne. Une pratique qui permet aux protestants évangéliques d’exprimer un nouveau choix de vie et de se rapprocher de l’esprit chrétien des origines, celui des premiers selon les récits bibliques des Acres des apôtres« .

Crédits photos : Chantal Villageon